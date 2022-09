"Tu te tapes le gars qui ne m'a pas quittée !" : Maïssane et Belle sont toujours en guerre à cause d'Allan

Alors que plusieurs épisodes étaient déjà disponibles sur MyTF1 Max, La Bataille des clans, la télé-réalité qui oppose la JLC Family aux Guedj, a enfin débarqué sur TFX le lundi 29 août 2022. Si beaucoup de choses se sont passées depuis le tournage qui a eu lieu en juin, dans les épisodes, Belle est toujours en couple avec Allan Guedj, qu'elle a rencontré dans La Villa des coeurs brisés 7. Problème, au moment de leur coup de foudre, le cousin du Jaguar était en couple avec Maïssane et l'a donc trompée.

Et ça, la candidate de télé-réalité aux 147 de QI ne l'aurait jamais accepté. Lors de son arrivée dans l'aventure, Belle, qui est maintenant en couple avec Bastos, s'en est prise à Maissane à qui elle reprochait de la détester sans raison.

"Tu te tapes le gars qui ne m'a pas quittée !"

Connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Maïssane a tenu à mettre les choses au clair dans sa story Instagram du 29 août. "Je trouve ça plutôt culotté de me faire passer pour une rageuse qui ne l'aime pas sans aucune raison. Non, il y a une raison. Tu te tapes le gars qui ne m'a pas quittée ! (...) ça me chagrine aussi beaucoup que Belle perde 25 à 30 minutes de son temps chaque jour pour faire des TikTok pour insulter Allan qui est d'ailleurs bien plus présent sur les réseaux de Belle que son mec actuel, soit dit en passant, le pote de son ex. Ça fait beaucoup d'infos, essayez de vous accrocher", révèle-t-elle.

"À un moment, il faut allumer son cerveau"

"Comment peux-tu attendre fidélité de la part d'un mec qui s'est mis avec toi en trompant une autre meuf ? À un moment, il faut allumer son cerveau. Soit, tu n'as pas réfléchi, soit tu es extrêmement prétentieuse et je pense que c'est la deuxième option", ajoute celle qui s'est vue proposé 50 000 euros pour des photos dénudées.

Belle clashe Maïssane, qui lui répond encore

Quelques minutes plus tard, Belle ne s'est pas laissée faire et lui a répondu : "Je ne t'ai jamais calculée, ni pendant, ni après La Villa, ce n'est pas maintenant que ça va changer. J'ai dit tout ce que j'avais à dire en face et on sait comment ça s'est passé. Là maintenant, je fais que poster ce qui passe à la télé. Si ça ne te plaît pas, c'est la même. Va te plaindre à la prod", s'agace-t-elle en story, avant d'ajouter : "S'il te plaît, arrête de faire la meuf à dire 'je vais l'éteindre'. On sait très bien que la seule chose que tu éteins, c'est la lumière quand tu vas te préparer".

Peu après, elle s'est moquée de la façon de s'habiller de Maïssane, qui l'a charriée en retour. "Jurez que c'est le dernier membre de Tokyo Hôtel qui vient me faire un cours de style ?", s'amuse-t-elle en référence au piercing à l'arcade de Belle.

Quand on connait le caractère des deux candidates, on imagine facilement que ça ne va pas en rester là...