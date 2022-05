Maïssane (Les Marseillais) : 50 000€ pour des photos dénudées ? Ses confidences sur des propositions folles

Maïssane a même montré à Matthieu Delormeau un mail qu'elle a reçu... pour être escort ! Le montant proposé ? 8 000 euros par jour ou 56 000 euros pour la semaine. "Je trouve ça dommage que justement cette image-là d'escort, elle soit associée à notre image, sous prétexte que les gens ne sont pas capables d'accepter qu'on peut s'acheter des sacs de luxe ou rouler en grosses voitures sans forcément se prostituer" a-t-elle précisé, rappelant que les influenceuses et candidates de télé-réalité gagnent bien leurs vies avec les placements de produits et les tournages et n'ont donc pas besoin de ça.

Benjamin Castaldi avait fait des révélations sur "la prostitution dans la télé-réalité"

Des révélations dans TPMP, qui rejoignent ce que disait Benjamin Castaldi. L'ex-animateur de Secret Story avait évoqué la prostitution dans la télé-réalité et les demandes de pratiques sexuelles pouvant aller loin (scatophilie, zoophilie...). "Les déviances, on les a apprises il y a 2, 3 ans mais la prostitution dans la télé-réalité, je peux vous révéler quelque chose de très fort, c'est qu'à l'époque de Secret Story, quand on faisait les castings, on avait un code qu'on donnait aux filles qui faisaient passer les castings, c'était 'Code Dubaï !'" avait-il déclaré.

"La transhumance Paris-Dubaï dont on parle aujourd'hui date de Secret Story" avait-il ajouté, "Elles allaient beaucoup travailler là-bas. Aujourd'hui, je ne les connais pas mais si ça existait il y a 10 ans, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça aurait disparu".

Le chroniqueur de TPMP avait précisé : "On savait très bien, pour certaines d'entre elles, que leur métier était aussi d'aller faire des voyages à Dubaï pour faire ce métier de call-girl. Je peux même vous révéler autre chose. Sur l'émission, comme c'était filmé 24h24, certaines candidates parlaient, pensant ne pas être filmées, et échangeaient dans une langue étrangère. On a fait traduire et on a compris très vite que leur métier essentiel était d'être call-girl".