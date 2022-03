L'arnaqueur de Tinder piégé à son tour : Simon Leviev a trouvé plus malin que lui !

L'arroseur arrosé... L'expression convient tout à fait à Simon Leviev en ce moment ! L'escroc rendu célèbre par le documentaire L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler en VO), sorti le 2 février 2022 sur Netflix, se serait fait arnaquer à son tour. Dans le film, on découvre que le jeune homme dont le vrai nom serait Shimon Hayut se serait fait passer pour un millionnaire afin de soutirer des centaines de milliers de dollars à des femmes rencontrées sur la célèbre appli. Depuis la sortie du doc, il ne cesse de nier tout ce qui lui est reproché et compte bien surfer sur sa célébrité naissante. Il exhibe sa fortune sur Tiktok aurait signé avec Gina Rodriguez, la célèbre agent des stars de la télé-réalité américaine, et veut même sortir un biopic et un livre sur sa vie.

L'arnaqueur arnaqué

Visiblement lassé des faux comptes Instagram qui circulent à son nom. Simon Leviev a tout tenté pour se faire certifier, mais tout ne s'est pas passé comme prévu ! D'après TMZ, il aurait été contacté la semaine dernière sur les réseaux sociaux par une influenceuse suivie par plus de 1,2 million de personnes sur Instagram (selon les informations du Daily Mail) dans le but de certifier son compte et celui de sa petite amie, et de supprimer les fakes. L'arnaqueuse lui aurait assuré que son mari travaillait chez Meta (maison-mère d'Instagram et Facebook) et qu'il pouvait lui rendre ce service contre la somme de 6000 euros.

TMZ ne dévoile pas les noms, mais a publié les captures d'écran de l'échange d'argent fait par PayPal. Son agent a tout de suite trouvé ça suspect car les certifications ne sont pas payantes, mais trop tard... L'argent avait déjà disparu. Un sacré retour de karma pour le désormais célèbre arnaqueur !