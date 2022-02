L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev veut faire un biopic sur sa vie... façon Arrête-moi si tu peux

L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler en VO), sorti le 2 février 2022 sur Netflix, a mis en lumière Simon Leviev, dont le vrai nom serait Shimon Hayut. Dans le documentaire, on apprend que le jeune homme se serait fait passer pour l'héritier d'une riche famille pour soutirer des centaines de milliers de dollars à des femmes rencontrées sur la célèbre appli. Sa première victime a récemment témoigné dans une interview. Si il nie toutes les accusations, l'escroc surfe en tout cas sur le buzz en exhibant sa fortune sur Tiktok. D'après TMZ, il aurait aussi signé avec Gina Rodriguez, l'agent des stars de la télé-réalité américaine, dans le but de développer une émission de dating.

Bientôt le biopic ?

Mais ce n'est pas tout ! Dans un entretien exclusif accordé à Inside Edition, Simon Leviev a donné sa version de l'histoire et balayé encore une fois toutes les accusions en déclarant qu'il "n'est pas ce monstre" que l'on voit dans le docu et que ses victimes n'ont été "ni dupées, ni menacées". Il n'a aucun regret et dit "se sentir mal par rapport à ce qui lui arrive". Il souhaite que son nom "soit blanchi et veut dire au monde que tout est faux". Concernant sa fortune, il indique être "un businessman qui a acheté des bitcoins en 2011, et qu'il n'a pas besoin d'en dévoiler la grande valeur aujourd'hui". Enfin, il révèle qu'un livre et qu'un film retraçant sa vie sont en projet "dans la veine de Arrête moi si tu peux et Le loup de Wall Street" précise-t-il... Rien que ça !