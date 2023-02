L'Agence : un célèbre comédien refuse une offre inespérée pour vendre sa maison et porte plainte pour escroquerie

Ce jeudi 2 février, les téléspectateurs ont eu droit à un nouvel épisode de L'Agence sur TMC. L'occasion de retrouver la famille Kretz qui se démène pour vendre des biens d'exception à sa riche clientèle. Si Luana Belmondo, Frédérique Bel ou encore Alphonse Areola ont tous eu recours aux services de L'Agence, François Berléand a lui aussi confié la vente de son bien à la famille Kretz.

Un bien dont il souhaite se séparer et pour cause, les travaux promis par les professionnels n'ont jamais été réalisés et le chantier a tout simplement été abandonné depuis plusieurs années. "J'ai acheté une très vieille ferme dans le Pays basque. Ça fait cinq ans que les travaux sont une catastrophe sans précédent", expliquait-il sur le plateau de C à Vous. L'acteur de 70 ans s'est donc tourné vers la famille Kretz pour l'aider à vendre sa ferme.

Dans l'épisode d'hier, Martin et Olivier Kretz ont annoncé une bonne nouvelle à François Berléand. "On a eu pas mal de visites et on a des clients qui sont très sérieux, qui sont de Bordeaux. Lui a une entreprise dans le bâtiment donc, les travaux, ça ne lui fait pas du tout peur. Pour nous, c'est le profil parfait et c'est un client qui a fait une offre qui est, certes, un peu loin de vos attentes je pense, parce qu'elle est de 450 000 euros".

"On m'a escroqué"

Une offre plus qu'intéressante mais pas assez au goût du comédien. "Là, pour moi, c'est impossible, ce n'est même pas envisageable", commence-t-il. "Moi, je ne peux pas, j'ai un crédit à rembourser de 585 000 euros. Moi, je n'en peux plus de payer pour cette ruine". "Je sais", lui répond Martin avant d'être interrompu par François Berléand. "Non, vous ne savez pas ce que c'est. On m'a escroqué, d'ailleurs, j'ai porté plainte grâce à vous. J'ai un constat d'huissier, j'ai enfin pris conscience de la gravité des choses".

François Berléand vend sa maison... sans l'aide de la famille Kretz

Finalement, l'acteur a fait usage de son propre réseau pour trouver un acheteur. "J'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai une offre de quelqu'un qui connaît très bien le principe des travaux. Il a fait venir des tas de gens et il m'a dit : 'Je te fais une proposition entre 600 000 et 680 000 euros'", a-t-il expliqué à Olivier et Martin Kretz.

Ce dernier n'a pas caché sa déception face à l'annonce de François Berléand. "Je suis très surpris d'apprendre qu'il a une offre en direct", dit-il face caméra. "On n'a pas voulu signer de contrat d'exclusivité avec lui parce qu'on savait très bien qu'il avait un très gros réseau. On sait qu'il connaît beaucoup de gens sur place. Pour nous, c'est une moins bonne surprise". Une vente certes ratée mais qui n'empêche pas Olivier et Martin d'être heureux pour l'acteur. "Après, nous, on est contents pour lui. On est ravis qu'il ait une offre supérieure à la nôtre et qu'il perde le moins d'argent possible". Une histoire qui se finit bien pour François Berléand.