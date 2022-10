Stéphane Plaza : cette nouvelle émission qui va vous donner envie de tout plaquer

A l'origine simple agent immobilier, Stéphane Plaza n'a désormais plus vraiment le temps de vendre des apparts et maisons pour le plaisir. Depuis 2006, date du lancement de Recherche appartement ou maison sur M6, il enchaîne les projets à la télévision et pas uniquement. A la tête de Maison à vendre, Chasseurs d'appart ou encore Tout changer ou déménager et Rénovation surprise, émissions lancées en 2022, l'animateur est aussi désormais acteur. Mais c'est bien à la télévision qu'on va le retrouver prochainement !

Stéphane Plaza prépare une nouvelle émission pour M6

Selon les informations du Parisien, l'ami de Karine Le Marchand aurait déjà un nouveau projet d'émission, encore une fois liée à l'immobilier. Son titre ? Nouvelle maison pour nouvelle vie ! Le but ? Offrir à des familles qui ont envie de déménager un meilleur cadre de vie. A travers toute la France, Stéphane Plaza, aidé d'agents immobiliers, devra trouver des maisons et environnements qui conviennent aux attentes des familles. Mais les candidats ne se contenteront pas uniquement de visiter les biens, précise Le Parisien. Ils pourront aussi parler avec les habitants des maisons voisines, découvrir les loisirs proposés près du lieu de vie et même dormir une nuit dans la maison ! De quoi s'assurer que la future maison convient parfaitement aux acquéreurs.

Nouvelle maison pour nouvelle vie ne sera pas une compétition à la Chasseurs d'appart mais sera, comme cette dernière, diffusée en quotidienne. Elle devrait être lancée avant la fin de la saison 2022/2023, précisent nos confrères, mais la date exacte n'a pas été fixée pour le moment.

Un appel à candidatures est lancé, vous savez donc quoi faire si vous voulez changer de vie !