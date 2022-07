Tout changer ou déménager : qui paie les travaux ? La surprenante condition fixée par M6

Après Recherche appartement ou maison, Maison à vendre ou encore Chasseurs d'appart, Stéphane Plaza a droit à une nouvelle émission sur M6. Le roi de l'immobilier mêle rénovation et vente dans le nouveau concept Tout changer ou déménager, adapté d'une émission venue du Canada. Dans chaque numéro, des familles vont devoir choisir entre vendre leur maison ou y rester après des travaux.

Qui paie les travaux dans Tout changer ou déménager ?

Mais du coup, comment ça se passe niveau argent ? Car pour faire des travaux, il faut évidemment un budget ! Contrairement à Maison à vendre où tout est pris en charge par la production, ça se passe un peu différemment dans Tout changer ou déménager. Le budget des travaux est en fait décidé par les propriétaires. Puis, comme l'explique Sophie Ferjani à TéléStar, la production avance la somme nécessaire pour les travaux. "Si le réaménagement lui convient, le couple nous rembourse la somme. Sinon, il s'engage à investir le même montant pour l'acquisition d'une nouvelle maison" dévoile t-elle au magazine. Les travaux ne sont donc pas gratuits !

Plus de liberté pour Sophie Ferjani

Avec Tout changer ou déménager, Sophie Ferjani va donc encore nous donner des astuces pour respecter son budget travaux. La décoratrice l'avoue, cette émission est bénéfique pour elle et bien différente de son travail sur Maison à vendre. "Je peux davantage montrer mon vrai métier." a-t-elle assuré à TVMag. Et d'ajouter : "Je peux, par exemple, me permettre de mettre un parquet en chêne massif car on va avoir du temps et un vrai budget."