"Il est riche comme ça ?" : le budget fou de ce joueur des Bleus pour acheter une maison fait halluciner les internautes

A l'image des programmes de dating, les émissions immobilières cartonnent et rassemblent de plus en plus d'adeptes. C'est ainsi que le groupe TF1 a décidé de surfer sur cette nouvelle tendance qui passionne tant les Français. C'est en 2020 que L'Agence a vu le jour. On y suit la famille Kretz qui est spécialisée dans l'immobilier de luxe. De Paris à Ibiza en passant par Megève et Saint-Barth, cette dernière a le don de surprendre avec des trouvailles exceptionnelles.

Si ce format suscite largement l'intérêt des téléspectateurs, la présence de célébrités dans L'Agence plaît aussi beaucoup. Dans les précédentes saisons, la famille Kretz a notamment aidé Lorant Deutsch, Fabrice Luchini ou encore l'ancienne Miss France Linda Hardy à trouver la maison de leur rêve.

Le succès de l'émission est tel que L'Agence a été renouvelée pour une nouvelle saison. Dans le deuxième épisode diffusé sur TMC, Valentin et Louis Kretz quittent la France pour la ville de Londres. Là-bas, les deux frères rencontrent un nouveau client que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit d'Alphonse Areola, l'actuel gardien de but de West Ham United, présent dans le groupe des Bleus au Qatar. Ce dernier cherche avec sa femme et leurs trois filles une nouvelle maison dans la capitale anglaise.

Alphonse Areola richissime

Si les prix de l'immobilier à Paris ont de quoi faire tourner la tête, Londres se trouve être une capitale encore plus chère comme l'a annoncé Valentin Kretz face caméra. "J'espère qu'ils en ont conscience", a-t-il lancé. Visiblement, la réponse est oui puisque Alphonse Areola a prévu un budget colossal pour acquérir le bien de ses rêves. Le footballeur est en effet prêt à dépenser la somme de 23 millions d'euros ! Non, vous ne rêvez pas.

Les internautes sont choqués

Évidemment, un tel budget n'a pas manqué de faire réagir les fans de l'émission sur Twitter. "Il est riche comme ça Areola", se demande un internaute tandis qu'un autre peine à s'en remettre : "Un budget de 23 millions..." Un autre adepte de L'Agence s'est quant à lui permis de bousculer gentiment les clients au budget plus raisonnable : "23 millions ! Finalement, petits joueurs les budgets à 5 millions".