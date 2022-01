Kylian Mbappé dragueur raté ? Une influenceuse balance l'avoir laissé en "vu" sur Insta

Une influenceuse pas attirée par le sportif

Malheureusement pour Kylian Mbappé, là où Hila Pilo lui avait répondu "J'apprécie ton amour/soutien" lors de son premier message, la jeune femme a finalement préféré le laisser en "vu" la seconde fois. La raison ? Elle ne le trouverait tout simplement pas à son goût physiquement. Dans une interview accordée au journal Maariv, reprise par Public, l'influenceuse a dans un premier temps confié, "Je n'avais aucune idée de qui il s'agissait au début comme je ne m'y connais pas vraiment en foot", avant de préciser plus loin, "Je suis célibataire, mais ce n'est pas vraiment mon style. Et il est plus jeune que moi d'une dizaine d'années".

Aïe. En plus de ne pas faire le bonheur, l'argent ne sert visiblement pas non plus à rendre attirant aux yex de tous/toutes... La lose.