Kyle Massey mis en examen pour avoir envoyé des messages pornographiques à une mineure

Kyle Massey accusé d'avoir envoyé des messages pornographiques à une fille de 13 ans

Alors que Raven-Symoné est en plein objectif perte de poids, son ex-petit frère dans Phénomène Raven, lui, rencontre des problèmes avec la justice : Kyle Massey est accusé d'avoir envoyé du "contenu sexuellement explicite, dont des photos et des vidéos" à une mineure, sur Snapchat, entre décembre 2018 et janvier 2019. À l'époque, la fille en question, que l'acteur connaîtrait depuis ses 4 ans, lui a réclamé 1,5 millions de dollars pour garder le silence, mais elle n'a jamais eu gain de cause car Kyle Massey s'est dit "victime d'extorsion".

La décision de la justice

Les avocats ont surtout réussi à la faire changer d'avis en lui expliquant que l'ex-star de Phénomène Raven n'aurait pas les moyens de lui payer cette somme. La victime, alors âgée de 13 ans au moment des faits, a donc cette fois-ci décidé de porter plainte. L'enquête est ouverte depuis 2020 maintenant.

Comme l'explique TMZ, la police a reçu une clé usb, de la part de la mère de la fille, dans laquelle se trouve une partie du supposé contenu pornographique envoyé par Kyle Massey. Dont une vidéo où un homme, ressemblant à l'acteur, expose son pénis. Suite à ces nouveaux éléments, l'ex-interprète de Cory Baxter a été mis en examen pour "communication avec un mineur à des fins immorales". En revanche, il ne s'est pas présenté à son audience le 28 juin 2021.