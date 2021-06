Raven-Symoné (Phénomène Raven) métamorphosée après sa perte de poids

Dans le passé, Raven-Symoné s'était confiée sur les nombreuses critiques et sur le body-shaming auquel elle a fait face lors du succès de Phénomène Raven. "Toute ma vie a été basée sur ce que voulait l'industrie. D'autres personnes ont contrôlé mes cheveux, mes sourcils, mes vêtements, mes mots, tout (...) C'était vraiment comme si ça faisait du yo-yo dans ma tête. J'ai réussi à me battre contre ça car au final, je me disais : 'Allez, tout le monde a une taille différente'" avait-elle confié à People en juillet 2020.

Que devient la star de Phénomène Raven ?

Aujourd'hui, Raven-Symoné est donc plus épanouie que jamais dans sa vie pro et personnelle. Après la fin de Phénomène Raven en 2007, l'actrice a continué de faire des apparitions à la télévision dans plusieurs séries comme Empire, Black-ish, Nashville ou encore Master of None. Elle a également prêté sa voix au personnage d'Iridessa dans les films d'animations autour de la Fée clochette (elle a doublé 8 films de cette franchise). Et évidemment, Raven-Symoné a repris son rôle dans la série Raven, spin-off de Phénomène Raven, diffusée depuis 2017 sur Disney Channel.