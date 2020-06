Raven-Symoné mariée : la star de Phénomène Raven a dit oui à sa petite amie Miranda Maday 💍

Après le gros succès de la série Phénomène Raven sur Disney Channel, Raven-Symoné a un peu disparu des radars... jusqu'en 2013 lorsqu'elle a fait son coming out : "Je peux enfin me marier ! Yay gouvernement ! Tellement fière de vous", avait-elle réagi à l'annonce de l'autorisation du mariage gay en Californie avant de confier : "Je suis très excitée d'apprendre aujourd'hui que de plus en plus d'états légalisent le mariage gay. En ce qui me concerne, je ne suis pas sur le point de sauter le pas, mais c'est génial de savoir que je le peux si je le souhaite."

Raven-Symoné annonce son mariage !

Sept ans plus tard, l'actrice de Raven's Home a sauté le pas ! Eh oui, Raven-Symoné a annoncé son mariage avec sa petite amie Miranda Maday le 18 juin 2020 sur Instagram : "Je viens d'épouser une femme qui me comprend du petit déjeuner au snack de minuit, de la scène à la maison. Je t'aime Mrs Pearman-Maday. Je suis mariée MAINTENANT", a-t-elle écrit en légende d'une photo de sa femme et elle prise après la cérémonie. (...) Cette vague d'amour et de félicitations remplissent nos coeurs."