Kourtney Kardashian et Travis Barker mariés discrètement : les photos du mariage fuitent

Kourtney Kardashian mariée à Travis Barker, TMZ fait fuiter les photos

C'est officiel, Kourtney Kardashian s'est mariée à Travis Barker ! Le mariage s'est déroulé ce dimanche 15 mai 2022 à Santa Barbara, en Californie (Etats-Unis). Les photos de la cérémonie ont été dévoilées par TMZ, on y voit la soeur de Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Robert Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner portant une robe blanche courte, avec un voile sur sa tête. Le musicien est quant à lui habillé d'un smoking noir.

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont échangé leurs voeux "sur les marches du palais de justice du centre-ville". Les mariés étaient entourés des témoins et de peu d'invités, dont "la grand-mère de Kourt et le père de Trav sur la photo avec eux". Il y avait aussi des gardes du corps.

Puis ils sont repartis au volant d'un cabriolet lowrider noir, qui avait un panneau attaché à la grille avant qui indique "JUST MARRIED". "Des sources proches du couple" ont révélé au tabloïd qu'ils "ont obtenu les papiers légaux en ordre dimanche - donc ils sont, en fait, mariés maintenant". Donc ils sont légalement mariés !

Leur mariage à Las Vegas était "fake"

Alors oui, Kourtney Kardashian et Travis Barker avaient eu droit à une cérémonie dans une chapelle à Las Vegas, devant un sosie d'Elvis. Mais cette précédente union était fausse, ils n'avaient pas eu les papiers légaux, ils n'étaient pas mariés légalement. Désormais, ils sont officiellement mari et femme aux yeux de la loi. Une bonne nouvelle pour la maman de Mason Dash Disick, Penelope Disick et Reign Aston Disick.