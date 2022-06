Koh Lanta 2022 : la blessure la plus pourrie, des lèvres à la Maeva Ghennam... Les tweets qui nous ont fait rire (épisode 15)

Ce mardi 7 juin 2022, c'est l'épisode 15 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) qui a été diffusé sur TF1. Olga s'est blessée et a été éliminée, Ambre s'est affichée avec des lèvres à la Maeva Ghennam, l'épreuve d'orientation a été modifiée et entraînera une épreuve des poteaux à 4... Voilà le résumé de ce qui s'est passé avec les tweets qui nous ont le plus fait rire.

Moi quand on me dit que Nicolas n'a pas trahie les jaunes #KohLanta pic.twitter.com/ZUSEVWp6Ra — Dinosaure (@blen2pouxlait) June 7, 2022

Olga blessée et éliminée de Koh Lanta 2022 C'était la dernière épreuve d'immunité et le dernier conseil dans Koh Lanta 2022. L'immunité a été remportée par Bastien, alléluia parce que l'aventurier impressionne à chaque épisode. Et c'est Olga (dont le salaire au Moulin Rouge était XLL), qui s'est blessée après l'épreuve qui a été éliminée. Les aventuriers à tenter l'épreuve d'orientation sont donc Bastien, Ambre, François, Jean-Charles et Géraldine. Ce qui saoule plusieurs twittos, qui auraient préféré voir sauter le gentil JC qui est toujours dernier ou surtout la mal aimée Ambre.

Ambre : "Merci Olga, je me rappelerai de ca "

Ambre face cam :"On votera Olga pour lui redonner confiance " #KohLantaLeTotemMaudit #KohLanta pic.twitter.com/40BneDrE5p — Mathieu ljz (@mathieu_ljz) June 7, 2022

C'est trop Olga qui sort parce qu'elle a vot Ambre au lieu de Graldine POURQUOI ILS N'ONT PAS PARL AVEC JEAN CHARLES #KohLanta #KohLanta2022 pic.twitter.com/OlQAoP3yUA — Boubidou (@Boubidouuh) June 7, 2022

Je suis certain que le vote d'Olga au conseil lui a t impos suite sa blessure pour assurer son dpart sans abandon ! Elle se serait battue pour sa place en temps normal, elle n'a mme pas concert ses votes avec JC alors qu'ils taient binme ! On est pas stupide #KohLanta — V I N C E N T (@vincentdsmts) June 7, 2022

Et dire qu'on aurait pu avoir Olga sur les poteaux.. A la place on va se tapper Ambre, cette arnaque #KohLanta #KohLanta2022 #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/zlcGXfPNoe — Bloomy (@danya_khaleesi) June 7, 2022

Ambre se retrouve avec les lèvres de Maeva Ghennam Pas besoin de chirurgie esthétique dans Koh Lanta, les bêtes (apparemment une araignée) sont là pour vous faire gonfler la bouche façon Maeva Ghennam, Jessica Thivenin, Nabilla et tutti quanti ! Ambre (qui aurait passé une nuit coquine avec Bastien) affichait des lèvres énormes après sa piqûre d'insecte. Au point que certains pensaient l'inscrire à une émission de télé-réalité du type Les Marseillais, ou à la comparer à Boustiflore (le Pokémon si t'as pas la réf).

On me dis dans l'oreillette que Mava Ghennam est jalouse des lvres d'Ambre #KohLanta pic.twitter.com/J81JXgv9qu — goZoXx (@UDufauret) June 7, 2022

Les lvres d'Ambre c'est pour me tuer la bte lui a fait des injections botox gratis #KohLanta — La Fe Pythie (@ize_egrey) June 7, 2022

Ambre et son palet avec ses lvres #KohLanta pic.twitter.com/mpNRLMGZdq — Nom Et Prenom (@NomEtPr54294575) June 7, 2022

Une épreuve d'orientation inédite, et une épreuve des poteaux à 4 D'habitude, les 5 aventuriers qui se lancent dans l'épreuve d'orientation de Koh Lanta doivent trouver les 3 poignards qualificatifs qui sont cachés sur l'île. Les 3 aventuriers qui trouvent sont qualifiés pour l'épreuve mythique des poteaux et les 2 perdants sont éliminés. Mais pour la toute première fois, les 2 aventuriers qui ont perdu s'affronteront sur une 2ème épreuve d'orientation. Ainsi, il y aura une 4ème place sur les poteaux, ils seront 4 sur les poteaux et non 3. Mais ce 4ème poteau sera frappé par l'ultime malédiction du Totem Maudit...

Ils ont limin la seule handicape de l'aventure qui peut pas courir l'orientation ils sont trop btes #KohLanta #KohLanta2022 #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/8bakClPYC5 — Michal (@michael_tombeur) June 7, 2022

Donc l'orientation tu as Geraldine et Jean Charles qui ont fini derniers chaque preuve #KohLanta2022 #KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/3WN7GNkJLk — NicoTex (@si0n3) June 7, 2022