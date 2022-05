Olga (Koh-Lanta 2022) dévoile le salaire très confortable qu'elle gagnait au Moulin Rouge "J'ai toujours bien gagné ma vie"

Au niveau des capacités physiques, Olga n'a plus rien à prouver dans ce Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta : le Totem maudit)... Surtout quand il s'agit d'équilibre ! Dans le dernier épisode, dont nous vous avons proposé les meilleurs moments en tweets, l'ancienne aventurière de la tribu jaune s'est brillamment sauvée lors d'une épreuve éliminatoire, ne laissant aucune chance à ses deux adversaires Jean-Charles et Fouzi. C'est ce dernier qui a quitté l'aventure et a rompu avec sa copine à cause de l'émission. Ses aptitudes, la candidate les doit à son ancien métier.

En effet, Olga est danseuse acrobate. Elle a quitté le Kazakhstan, son pays d'origine, à l'âge de 19 ans pour tenter sa chance à Paris. Celle à qui on a prêté une relation avec son ancien coéquipier Colin a ensuite intégré la troupe du cabaret le plus connu de France : le Moulin Rouge. Elle y est restée 13 ans et a occupé une place très importante du show. En effet, la jeune femme qui a été défendue par Yannick performait dans l'un des numéros les plus impressionnants du Moulin et dansait dans une piscine, accompagnée de plusieurs serpents. Des pythons "normalement inoffensifs car ils ont été nourris avant", explique-t-elle dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs.

"Je suis au chômage"

Dans l'entretien, celle qui a balancé sur les conditions d'hygiène dans Koh Lanta avoue avoir "toujours bien gagné sa vie jusqu'à maintenant". Ces deux numéros en solo dans le cabaret mythique lui permettait d'empocher "aux alentours de 5000 euros par mois". "Les solistes sont bien payées", précise-t-elle.

Mais, comme tous les grands sportifs, Olga a dû prendre sa retraite jeune. "Concrètement, je suis au chômage" révèle l'aventurière de 35 ans. Mais cela ne devrait pas durer ! En effet, grâce à la médiatisation, la jeune femme est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux et se dirige vers une carrière d'influenceuse. "Ça commence petit à petit" confirme-t-elle.