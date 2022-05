L'épisode 13 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) était diffusé sur TF1 ce mardi 24 mai 2022. Et une fois de plus, les aventuriers au casting de l'émission animée par Denis Brogniart ont fait réagir sur Twitter. Alors que Louana et Maxime sont arrivés dans la résidence du jury final, François, Ambre, Olga, Bastien, Nicolas, Jean-Charles, Fouzi et Géraldine ont continué l'aventure. Et c'est Fouzi qui a été éliminé. Voilà notre résumé en tweets !

Bastien en mode Aquaman sur l'épreuve de confort de Koh Lanta, le Totem Maudit

Bastien restera connu comme l'aventurier de Koh Lanta 2022 qui a appelé son ex plutôt que sa famille, mais aussi comme celui qui défonce tout en épreuve ! Et pour une fois, il n'est pas arrivé deuxième mais bel et bien premier, ouf. Bastien a gagné l'épreuve de confort, et c'est Ambre qui est arrivée en deuxième position. De quoi valoir encore une pluie de compliments à l'aventurier qui est décidément bon dans tout ce qu'il fait.