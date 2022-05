Koh Lanta 2022 : le résumé en tweets de l'épisode 11 avec l'appel à une ex et un malaise pour François

Nicolas, un serpent ? Les internautes le voit comme un traître

Nicolas a fortement été clashé sur Twitter. Son double jeu (il joue sur les deux tableaux avec les ex-rouges et les ex-jaunes) ne plaît pas du tout. L'aventurier s'est défendu dans TV Mag : "Depuis la réunification, je me considère vraiment comme blanc tout en sachant que des ex-jaunes et des ex-rouges m'apprécient. Même si on se donne des infos avec les ex-rouges, j'ai toujours suivi les choix de vote des ex-Jaunes. La décision de sortir Anne-Sophie appartenait uniquement aux ex-rouges, c'était leur pari et je n'en savais rien. Eux seuls sont en mesure d'expliquer leur choix".