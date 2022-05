Ambre (Koh Lanta 2022) en couple avec François ? Elle répond enfin à la rumeur

Depuis la réunification, l'ancienne équipe rouge est en force sur le camp. Entre le manque de nourriture et presque aucune victoire lors des épreuves de confort, ils avaient jusqu'alors particulièrement galéré dans cette saison de Koh Lanta 2022. Un passif compliqué qui a néanmoins permis de créer des rapprochements !

François et Ambre semblent en effet très complices depuis le début du jeu et lorsque le pompier a remporté l'épreuve de confort dans l'épisode 10, dont nous vous avons partagé les meilleurs moments en tweets, il n'a pas hésité longtemps avant de choisir la jeune femme pour partager cette récompense. Coupe de fruits, massages, douche... tout était réuni pour passer un moment romantique. Et forcément, ce rapprochement inattendu n'est pas passé inaperçu aux yeux des internautes. Après avoir pensé qu'Olga et Colin étaient tombés amoureux, certains se mettent désormais à rêver d'une nouvelle idylle entre eux.

Ambre et François en couple ?

Un fantasme crédible ? Lors d'un live Instagram, un abonné a justement demandé à Ambre s'ils s'étaient mis en couple depuis le tournage. Malheureusement pour les plus romantiques, la Montpelliéraine a tout de suite mis les choses au clair. "J'ai reçu énormément de messages à ce sujet ! Alors que ça soit bien clair... Absolument pas ! François et moi-même sommes en couple chacun de notre côté depuis plusieurs années ! Nous sommes simplement amis", a déclaré l'aventurière. Et pour cause, ce n'est pas un secret, elle est en couple avec un célèbre sportif, le volleyeur Nicolas Le Goff, médaillé d'or avec l'Équipe de France lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Désolé pour les fans qui rêvaient d'un nouveau couple Koh Lanta, Ambre et François ne seront donc pas les nouveaux Jesta et Benoit, qui sont devenus parents de deux enfants après s'être rencontrés sur le camp en 2016.