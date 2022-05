Fouzi (Koh Lanta 2022) annonce sa rupture avec sa copine à cause de l'émission : "Elle a très vite été jalouse"

C'est dans l'épisode 13 diffusé ce mardi 24 mai que Fouzi a finalement été éliminé de Koh-Lanta 2022 : Le Totem maudit (TF1). Une déception pour l'aventurier qui espérait aller encore plus loin dans l'aventure, d'autant plus que cette élimination a été suivie, quelques mois plus tard, d'une séparation à cause de cette même émission.

Fouzi célibataire à cause de Koh-Lanta

Tandis que cette nouvelle édition du jeu est diffusée depuis le 22 février 2022, le candidat a en effet profité d'une interview accordée à Purepeople pour confesser que cette programmation n'était pas restée sans conséquences pour sa vie de couple. "Je suis célibataire depuis quelques mois. Je me suis séparé de mon ex juste après la diffusion de Koh-Lanta", a-t-il tristement révélé.

En cause ? A priori, cela n'aurait rien à voir avec les accusations de sexisme dont il a pu être la cible ces dernières semaines. Au contraire, c'est plutôt sa popularité auprès d'une partie du public qui n'aurait pas été bien digérée par son ex-compagne, "Ça ne s'est pas très bien passé à cause des messages que je recevais, elle a très vite été jalouse. Ca devenait un peu toxique et nocif, on a préféré arrêter là. C'est un peu à cause de Twitter et Instagram du coup..."

L'aventurier apprécie les messages de ses fans

Une révélation loin d'être très galante de la part du candidat de Koh-Lanta (quelle idée de balancer dans la presse de telles choses liées à l'intimité de leur relation), mais une situation qui semble particulièrement l'amuser. Interrogé sur les messages de drague qu'il peut parfois recevoir, Fouzi a déclaré qu'il en était le premier satisfait, "Ca me fait rire".

"On peut dire que j'ai des messages bienveillants et quelques admiratrices qui m'envoient aussi quelques mots", a-t-il ensuite poursuivi, avant d'ajouter tout heureux, "Je le prends bien, et c'est mon père qui va être content parce que ça fait des années qu'il essaye de me marier". Comme quoi, son ex avait peut-être des raisons de ne pas être confiante...