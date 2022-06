Des cadeaux qui font plaisir

Après avoir frôlé l'élimination lors de l'épisode précédent - c'est Fouzi qui avait finalement perdu lors de leur grand duel à trois, Olga et Jean-Charles ont eu le droit à de beaux cadeaux lors de l'épisode 14. En effet, les deux aventuriers ont pu piocher et se partager 7 trésors dans un coffre, à savoir : du riz, des pâtes, des cookies, des fruits, secs, une lettre ET deux gros avantages rien que pour eux : un indice pour dénicher un collier d'immunité et un vote bonus pour le prochain conseil. Une juste récompense qui a logiquement fait le bonheur des candidats, mais pas seulement.