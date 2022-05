Nicolas (Koh Lanta 2022) agent double et roi des trahisons ? Il assume ses choix et tacle les "aventuriers aigris"

Koh Lanta 2022 : Nicolas trouve que "c'est trop facile de rejeter la faute" sur lui "pour toutes les éliminations"

Dans Koh Lanta, il y a Denis Brogniart, des épreuves (comme l'épreuve mythique des poteaux), du manque d'hygiène (parce que c'est une émission de survie quand même), et de la stratégie. Et dans les épisodes de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) sur TF1, le stratégique Nicolas est loin de faire l'unanimité... L'aventurier a répondu aux critiques dans le numéro de Télé Star qui est sorti dans les kiosques ce lundi 23 mai 2022.

"Je pense d'abord à moi, c'est sûr. C'est un jeu. Qu'on me dise agent double, bof. C'est trop facile de rejeter la faute sur moi pour toutes les éliminations" a expliqué Nicolas, accusé de mener un double jeu sur l'île. "On est dans la tribu blanche. Pour moi, il n'y a qu'une seule équipe. Je suis mes affinités" a-t-il ajouté.

Celui que vous pouvez suivre dans Koh Lanta 2022 trouve que sa trahison envers les jaunes vient du fait qu'il reste avant tout un ancien vert : "J'ai juste plus d'affinités avec les ex-verts, ça ne s'explique pas. Dans la vie, on choisit ses amis. Dans Koh Lanta, on te les impose. J'essaie de faire ma route au maximum avec ceux que j'apprécie". "La réunification a été un soulagement. J'ai retrouvé des gens que j'apprécie comme François, Ambre. Mais je suis proche de Bastien aussi" a-t-il précisé. Et il a aussi tenu à dire que François ne lui "dicte rien", "personne ne m'impose quoi que ce soit".

>> Koh Lanta 2022 : cette embrouille en off déclenchée volontairement, et qui a chamboulé les clans <<

"Si certains aventuriers sont aigris, je n'y suis pour rien"

Plusieurs internautes pensent que Nicolas a joué un grand rôle dans les éliminations de ses anciens coéquipiers, comme Yannick, Anne-Sophie et Colin. Sa réponse ? "Je ne veux entrer dans aucune guéguerre médiatique. Si certains aventuriers sont aigris, je n'y suis pour rien. Colin n'a pas tenu parole aux Ambassadeurs ; je n'ai pas voté contre Anne-So, je ne savais même pas qu'Olga avait un collier ; Yannick a été victime de sa stratégie".