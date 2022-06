Nicolas (Koh Lanta 2022) un traître au service des verts ? "Je préfère nier pour les protéger"

Nicolas a été éliminé dans l'épisode 14 de Koh Lanta 2022, dont nous vous avons partagé les meilleurs moments en tweets. Et ça, l'aventurier très stratège ne l'avait pas vu venir, car il se pensait protégé par son alliance avec les anciens vert François et Ambre, qui ont démenti être en couple. Depuis la réunification, Nicolas est qualifié de traître par beaucoup d'internautes. En effet, il a joué le rôle d'agent double plusieurs fois pour dévoiler les plans de son équipe jaune à celle des rouges.

"J'ai été Vert au début du jeu et c'est à ce moment que j'ai créé le plus de liens. Que ce soit avec Pauline, Ambre, François... Mais au bout de neuf jours, j'ai été le seul ex-Vert à m'être retrouvé chez les Jaunes. J'étais pris en tenaille entre cinq anciens violets et quatre anciens bleus. Donc entre des gens qui se connaissaient déjà tous ! J'ai serré les fesses pour ne pas être éliminé tout en appréciant particulièrement des gens comme Setha ou Bastien" explique-t-il à Télé-Loisirs.

"Je suis désolé qu'ils soient déçus"

"J'ai fait mon chemin et à la réunification, où l'on passe sous bannière blanche, chacun repart là où il a le plus d'affinités, tout simplement. Et puis oui, il y a eu aussi un peu de stratégie pour pouvoir avancer dans le jeu. Je suis désolé qu'ils soient déçus. C'est la vie et ça ne reste qu'un jeu. Quand tu es éliminé de Koh-Lanta, comme je viens de l'être, c'est que tu as raté quelque chose. Lors de leur élimination, je n'étais pas tout seul à voter contre eux... et je n'ai pas non plus apporté dix voix contre eux à chaque conseil ! Anne-Sophie est "déçue", c'est bien beau, mais je n'ai pas voté contre elle par exemple. Quand Yannick est sorti, idem ! Ce n'est pas 'la faute de Nicolas' à chaque fois" ajoute celui qui a taclé les aventurier "aigris".

Lors de son élimination, Nicolas a encore menti et n'a pas révélé aux autres l'existence de l'alliance des anciens vert. Un choix qu'il explique dans une interview accordée au Parisien puisqu'il confirme à propos de son alliance cachée : "Bien sûr qu'elle existe ! C'est clair depuis le tout début. Il y a deux styles d'aventuriers qui sortent. Celui qui est déçu, rageux, qui veut tout raconter, et celui qui, comme moi, garde la tête sur les épaules et ne veut pas dévoiler sa stratégie. Quand Denis Brogniart pose la question, moi je ne peux plus gagner, mais Ambre et François le peuvent encore, donc je préfère nier pour les protéger".

Alors la stratégie des anciens verts sera-t-elle payante ? Réponse dans les prochains épisodes de Koh Lanta 2022.