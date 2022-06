Koh Lanta 2022 : une nuit coquine entre Bastien et Ambre pendant un confort ? Ce détail qui a lancé la folle rumeur

Deuxièmement, ce n'est pas un secret, même s'il n'est pas rare de voir des couples se former grâce à l'émission (mais APRES le tournage), les conditions de vie sur l'île ne favorisent clairement pas de tels rapprochements. Récemment éliminée, Louana a profité d'une interview avec Télé-Loisirs pour rappeler que le sexe n'avait pas sa place durant l'aventure, "Entre la faim, la fatigue, le manque d'hygiène, c'est vraiment pas ça qu'on vient chercher. C'est tellement poussé en terme d'aventure, en terme de survie. (...) On ne pense pas à ce genre de choses. De toute manière, on n'a pas d'énergie pour et on ne vient pas à Koh Lanta pour ça". Bref, mieux vaut rester sur Tinder pour espérer pécho !

Enfin, troisièmement, l'image est beaucoup trop floue pour affirmer qu'il s'agit réellement d'un emballage de préservatifs. Déso pas déso, on n'a pas la technologie des Experts pour ça. De fait, de cette distance, il pourrait aussi bien s'agir de l'emballage d'un Babybel, d'un KitKat, d'un Ketchup ou même d'un mouchoir ensanglanté... On a l'embarras du choix !

La production pense quand même à tout

Néanmoins, on le sait, même si l'idée d'un couple secret entre Ambre et Bastien apparaît comme ridicule, l'utilisation de contraceptions sur Koh-Lanta n'a en revanche rien d'improbable. En 2018, Denis Brogniart avait confessé qu'une boîte de préservatifs était effectivement mise à disposition pour chaque équipe dans le cas où certains candidats voudraient se réchauffer autrement qu'avec du feu...