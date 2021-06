Koh Lanta 2021 - Les candidats réconciliés après la finale : "On a parlé, Il n'y a plus de tensions"

Thomas, qui a démenti être en couple avec Myriam malgré les rumeurs de romance entre les aventuriers, a cependant précisé que depuis la finale de Koh Lanta 2021, les tensions se sont apaisées. "Depuis, on s'est revus en dehors, après dans les loges. On a parlé et il n'y a plus aucune animosité. Il n'y a plus de tensions" a-t-il assuré.

Maxine et Lucie, "je ne les aime pas plus que ça" mais "Maxine, elle mérite" assure Thomas (Koh Lanta 2021)

Quant aux critiques sur la finale du jeu animé par Denis Brogniart, Thomas a répondu : "C'était une bonne finale. Elle mérite de gagner Maxine. Elle était favorite mais elle mérite de gagner. Elle a gagné 4 épreuves individuelles et, après, plus de 2 heures sur les poteaux, c'est énorme".

Car effectivement, Maxine et Lucie "on le sait, je ne les aime pas plus que ça les 2" a expliqué Thomas. "Mais après, Maxine, elle mérite, quoiqu'il arrive. Même si elle a trahi. Elle a fait son aventure et ça l'a menée jusqu'au bout. Donc elle a gagné" a-t-il indiqué, "C'était une belle expérience. Entre nous, il y avait de l'ambiance. Dans les loges, il y avait de l'ambiance".