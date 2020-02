Koba LaD en pleine polémique, il fait son mea culpa : "Je suis contre l'homophobie"

La polémique autour de Koba LaD ne s'arrête pas. Depuis quelques jours, le rappeur se retrouve au coeur d'un bad buzz. En cause : son partage d'une capture d'écran d'un article qui indiquait que "ce père tue son propre fils de 14 ans parce qu'il était gay 'Il préfère un fils mort qu'un fils gay'". Ce à quoi Koba LaD aurait répondu : "Bien joué". Aussitôt accusé d'homophobie, il s'est défendu : "J'suis pas homophobe, essayez pas de me coller cette étiquette." Malgré cela, il s'est mis à dos plusieurs festivals, qui on demandé des explications et se sont dit prêts à prendre des sanctions contre le rappeur. C'est le cas de We Love Green, du Dour Festival, Vyv Festival, Main Square Festival ou encore du Festival ArtRock.

Koba LaD fait son mea culpa

Face à la polémique, l'auteur de La C a tenu à faire une fois pour toute son mea culpa, dans un long message posté sur Twitter : "Qu'on soit clair la famille : je ne cautionne pas le meurtre et je suis contre l'homophobie. On m'avait envoyé l'image d'un homme qui a tué son fils parce qu'il était gay. J'étais choqué parce que c'est une dinguerie, c'est pour ça que j'ai reposté."

"J'ai réagi sans réfléchir, sans peser les mots et réaliser l'impact de cette capture"

Comment explique-t-il alors le "bien joué" que l'on pouvait lire sur la photo ? "J'ai fait ça en quelques secondes sur mon tel, j'ai pas capté le 'bien joué' en bas. C'est ma faute, j'aurais dû mieux voir" a-t-il écrit. S'apercevant de son erreur, l'interprète de "Mortel" a rapidement supprimé son post "quelques minutes après" : "J'ai réagi sans réfléchir, sans peser les mots et réaliser l'impact de cette capture. Je croyais pas qu'on allait penser que je pouvais être ok avec ça !". Il finit par s'excuser : "Je suis vraiment désolé si j'ai blessé ou déçu des gens. Vivons tranquille tous ensemble l'équipe, évitons toute polémique. Dieu pour tous".