Koba La D accusé d’homophobie : les festivals prêts à prendre des sanctions

Les festivals prêts à prendre des sanctions

Des justifications qui n'ont visiblement pas suffi à certains festivals, prêts à prendre des sanctions contre le rappeur. Parmi eux, le We Love Green, qui envisage carrément de déprogrammer l'interprète de La C : "Nous sommes depuis hier soir en contact avec l'équipe de l'artiste pour comprendre. We Love Green, depuis sa création, a toujours prôné le respect mutuel, l'échange et condamne les messages de haine et de rejet d'autrui. En accord avec ces principes, nous prendrons les mesures que nous jugerons appropriées avec les valeurs du festival". Ce n'est pas tout : le Dour Festival, le Vyv Festival, le Main Square Festival ou encore le Festival ArtRock demandent eux aussi "ses explications".