King Von mort : le rappeur de 26 ans tué dans une fusillade à Atlanta !

Trois mois après la mort de FBG Duck, assassiné en pleine rue, un autre rappeur a perdu la vie dans une fusillade. Alors que King Von donnait un concert au Monaco Hookah Lounge à Atlanta, une violente dispute a éclaté entre son groupe et deux hommes à la sortie du club, qui a ensuite dégénéré en échange de tirs obligeant la police à intervenir.

King Von abattu dans une fusillade

Résultat, trois personnes, dont l'artiste de 26 ans, sont décédées et 4 autres blessées : "Une fois sur place, deux hommes se sont approchés du groupe dans le parking, et les deux groupes d'hommes ont commencé à se disputer. La dispute a rapidement dégénéré en coups de feu entre les deux groupes", a expliqué le Bureau d'enquête de Géorgie, dans un communiqué relayé par Associated Press, avant de confirmer que King Von a reçu des balles avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il a d'ailleurs été emmené à l'hôpital dans un état critique avant de mourir quelques heures plus tard.

"C'était un père dévoué"

Alors qu'une vidéo du drame fait le tour de la Toile et que les deux auteurs de la fusillade appartiendraient au gang rivale de King Von, Quando Rando, l'attaché de presse du rappeur, qui venait de sortir son dernier album "Welcome To O Block", lui a rendu un bel hommage via un communiqué : "C'était un père dévoué, un ami profondément fidèle et un homme qui prenait soin des siens avant lui. Nous avons le coeur brisé pour sa famille, ses amis, son équipe et ses fans. Vive King Von." L'artiste était l'heureux papa de deux enfants, un petit garçon et une petite fille.

King Von rejoint donc Mac Miller, Juice WRLD, XXXTentacion, Nipsey Hussle, Lil Peep, Pop Smoke ou encore Lexii Alijai sur la liste des rappeurs décédés trop tôt...