Mort de FBG Duck : le rappeur de 26 ans assassiné en pleine rue

C'est malheureusement (et tristement) récurrent : plusieurs stars du rap américain sont décédées lors de fusillades ces dernières années. Ça a été le cas de Pop Smoke, mort début 2020 lors d'un cambriolage et de Nipsey Hussle tué en avril 2019. Ce mardi 4 août, c'est un autre rappeur qui a tragiquement disparu.

FBG Duck est mort à 26 ans

FBG Duck est décédé à seulement 26 ans. Comme l'a confirmé la police, la jeune star de hip-hop a été victime d'une fusillade survenue aux alentours de 15h30 (heure locale) ce mardi 4 août à Chicago dans le quartier huppé de Gold Coast. Touché à la poitrine, au niveau du bas ventre et du cou, FBG Duck a été déclaré mort un peu plus tard dans l'après-midi après avoir été transporté au Northwestern Memorial Hospital.

Un assassinat prémédité

Un assassinat qui serait prémédité selon les premiers éléments donnés par la police. FBG Duck faisait du shopping en compagnie de deux amis, un homme et une femme, quand deux véhicules se sont arrêtés à leur hauteur à la sortie d'un magasin. Plusieurs personnes en seraient sorties et auraient ouvert le feu. La jeune femme de 28 ans a été blessée à la main tandis que l'homme accompagnant le rappeur a été touché au dos et sur le flanc. Son état est jugé sérieux. La police a pu récupérer l'une des armes du crime mais les suspects ont réussi à s'échapper.

Né Carlton Weekly, FBG Duck avait débuté dans la musique dans un groupe avant de se lancer en solo dès 2014. Il a sorti plusieurs albums dont "Look At Me" et sa suite, "Look At Me 2". Après la sortie de son titre Slide en 2018, il avait signé avec Sony et publié son EP "Big Clout". Son dernier clip en feat avec Billionaire Black, My Dog, a été publié il y a deux semaines sur Youtube. En 2017, son frère et l'un de ses cousins sont décédés dans une fusillade. L'année suivante, FBG Duck avait lui même été victime d'une fusillade et avait été blessé à l'épaule.