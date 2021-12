Kim Kardashian : sa manageuse assassinée et retrouvée dans une voiture, les détails macabres

La manageuse de Kim Kardashian et Nicki Minaj assassinée

Alors que Kim Kardashian a tourné la page Kanye West et est de nouveau en couple, la star de télé-réalité, influenceuse et business woman est malgré elle au coeur d'un drame choquant. Le 23 décembre 2021, le corps de l'une de ses manageuses a été retrouvé dans une voiture dans le quartier de Simi Valley, au nord de Los Angeles. Angela Kukawski, 55 ans et mère de 5 enfants, aurait été assassinée froidement par son compagnon, Jason Baker, 49 ans.

Selon TMZ, la femme aurait été assassinée à l'aide d'un couteau et d'une arme à feu avec "l'intention de causer une douleur extrême et cruelle dans le but de se venger pour des raisons sadiques" auraient indiqué des responsables de la police au site. Elle aurait été frappée notamment à la tête et dans le cou et étranglée. Les forces de l'ordre ont confirmé que la femme a été tuée dans le domicile qu'elle partageait avec son compagnon à Sherman Oaks, près de Los Angeles. L'homme aurait ensuite transporté le corps de sa compagne dans un véhicule qu'il a ensuite abandonné. Il a été arrêté par la police et mis en examen pour "meurtre" et "torture".

L'hommage des Kardashian

Angela Kukawski travaillait pour une société de comptabilité et de management financier représentant des stars et athlètes comme Nicki Minaj, Kanye West, Offset ou encore la famille Kardashian. Après l'annonce de son décès, la famille Kardashian/Jenner a réagi dans un communiqué publié par TMZ. "Angela était réellement la meilleure. Elle était attachée à chacun de nous et arrivait à faire des choses qui semblaient impossible. Elle nous manquera beaucoup et nous envoyons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans ces moments difficiles" peut-on lire dans ce communiqué.