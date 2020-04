Kim Kardashian : quand Tinger King s'incruste dans son exam de droit

Kim Kardashian mdr devant son exam de droit

Confinée chez elle avec Kanye West et leurs quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm, Kim Kardashian continue malgré tout à étudier le droit à distance, depuis chez elle. La star qui avait récemment confié que le tournage de L'incroyable famille Kardashian en quarantaine se fera sur iPhone a même partagé un de ses derniers examens avec ses millions d'abonnés Instagram. Dans sa story de ce mercredi 15 avril 2020, la businesswoman a en effet avoué, à la fois surprise et très amusée par ce contrôle pas comme les autres : "Oh mon Dieu mes études de droit sont aujourd'hui sur le thème de Tiger King".