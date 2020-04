Tiger King : 5 choses à savoir sur le docu wild qui fait tant réagir

Le tournage a commencé il y a 6 ans

En ce moment, tout le monde parle du film turc 7. Koğuştaki Mucize et du docu Tiger King. Ce dernier s'appelle Tiger King : Murder, Mayhem and Madness en version originale (soit "Meurtre, chaos et folie" en français). Et c'est clair que ce nouveau docu Netflix (dispo depuis le 20 mars 2020) est complètement barré. Mais ce que vous ne savez peut-être pas sur cette série documentaire de 7 épisodes, c'est que le début du tournage remonte à 2014. Cela fait donc déjà 6 ans que les premières interviews des protagonistes ont débuté. Un long tournage donc, pour un sujet complexe avec des personnages réels et hauts en couleurs. Et la production a bien fait de prendre autant de temps, puisqu'il est numéro 1 du top 10 des shows les plus regardés aux Etats-Unis sur Netflix.

Joe Exotic était sur scène avec Britney Spears

Joseph Maldonado-Passage alias Joe Exotic, le collectionneur de Big Cats (grands félins et non gros chats), est un plouc assumé de l'Oklahoma. Avec sa dégaine hilarante (de sa coupe mulet à sa frange peroxydée, en passant par sa moustache ridicule et ses chemises has-been on ne sait pas par où commencer), a rencontré Britney Spears. Et ce grâce au dompteur Doc Antle. Le gay polygame et fan des armes à feu est même monté sur scène avec la princesses de la pop. Il était enfermé dans une cage avec l'un de ses félins et la chanteuse lors de la prestation de I'm a Slave 4 U aux MTV VMA 2001. Une drôle de coopération donc, entre ce propriétaire d'un zoo de félins et la star mondiale qui serait fiancée à Sam Asghari.