Kim Kardashian furieuse : promis, juré, c'est bien North qui a peint ce tableau à seulement 7 ans !

North West, une artiste sous-estimée ?

North West est-elle la future Van Gogh ou de Vinci ? En tout cas, elle gère beaucoup mieux que nous en peinture à seulement l'âge de 7 ans. Pour preuve, sa mère Kim Kardashian a partagé l'un de ses tableaux parfaitement réalisé, représentant un sublime paysage. Impressionnant, mais certains internautes n'ont pas du tout été bluffés puisque pour eux, il est impossible que North West ait pu peindre une telle oeuvre : "Kim devrait filmer North la prochaine fois qu'elle peint", "ça m'énerve que Kim fasse croire que North ait vraiment peint ces peintures", "je n'y crois pas du tout", ont balancé quelques personnes.

Kim Kardashian pousse un coup de gueule

Enervée d'être accusée de mentir sur les talents de sa fille aînée, Kim Kardashian, qui serait en plein divorce avec Kanye West, a tenu à mettre les choses au clair avec un message cash posté dans sa story sur Instagram : "Ne jouez pas avec moi quand il s'agit de mes enfants !!! Ma fille et sa meilleure amie prennent de sérieux cours de peinture à l'huile, où leur talent et créativité sont encouragés et développés."

Elle a ensuite ajouté : "North a travaillé incroyablement dur pour finir ce tableau, ce qui a pris plusieurs semaines. En tant que maman fière, je voulais partager ça avec tout le monde. Je vois beaucoup d'articles et de publications disant que ma fille n'a pas peint ça, alors qu'elle en est bien l'auteure. Comment osez-vous voir des enfants faire quelque chose de grand pour les accuser d'être nuls ? Arrêtez de vous embarrasser avec votre négativité et autorisez chaque enfant à être génial."

Kim Kardashian a aussi publié une photo de North West avec son oeuvre d'art et a expliqué que si son tableau ressemble beaucoup à celui de de sa meilleure amie, c'est tout simplement parce qu'elles "sont dans la même classe d'art". La morale de cette histoire ? Ne jamais douter des talents de la grande soeur de Psalm, Chicago et Saint.