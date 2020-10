Kim Glow transformée par la chirurgie esthétique, son père réagit : "C'est un personnage"

"Physiquement, on l'a conçue parfaite"

Tout comme Nabilla Benattia, Amélie Neten, Aurélie Dotremont, Adixia, Jessica Thivenin ou encore Manon Marsault, Kim Glow est passée assez jeune par la case chirurgie esthétique, au grand dam de son père, Henri.

Il a suivi de loin la transformation physique de sa fille et comme il l'a avoué dans l'émission De Greg à Adixia, que sont devenues les stars de télé-réalité sur TFX, il a mis du temps avant de la reconnaître : "Physiquement, nous, on l'a conçue parfaite. C'était un beau bébé, une belle jeune fille qui a commencé à faire de la danse très tôt. Puis est venue cette transformation physique, je me suis posé des questions 'qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ?'."

Kim Glow a ensuite réagi à ses propos : "Quand j'ai refait ma poitrine, pendant un mois, tu ne m'as plus regardée. Quand tu me parlais, tu ne me regardais pas, tu m'ignorais, j'étais invisible. J'avais peur que tu me parles plus jamais, mais après, c'est passé."

"Ce n'est pas ma fille"

Henri ajoute : "Je suis quelqu'un de discret, d'assez renfermé. J'ai fait un blocage quelque part. On parle d'un personnage. Kim Glow, pour moi, c'est un personnage, ce n'est pas ma fille (...) J'espère qu'elle va percer dans un milieu un peu plus crédible à mes yeux ou peut-être même dans la danse parce qu'elle a commencé comme ça."

"Je comprends ce qu'il dit, il a raison. Je suis sa fille. Il connaît mon caractère mieux que personne, et quand il me regardait, il ne me reconnaissait pas. Personne ne me reconnaissait, en fait", avoue l'ex-candidate phare des Marseillais. Aujourd'hui, Sophie, de son vrai prénom, s'est éloignée du milieu de la télé-réalité pour se consacrer à de nouveaux projets et pour surtout redevenir elle-même.