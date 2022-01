Kendji Girac en boxeur illettré : il devient acteur pour un téléfilm de TF1

Chanteur à succès, puis coach musical dans The Voice Kids et bientôt... acteur. On vient de l'apprendre, Kendji Girac s'apprête en effet à ajouter une nouvelle corde à son arc grâce à TF1. Selon les premières révélations, le jeune homme de 25 ans a rejoint le casting de Champion, un téléfilm réalisé par Mona Achache (Les Gazelles) dans lequel il incarnera Zack, un passionné de boxe touché par l'illettrisme.

Kendji Girac s'attaque à l'illettrisme

Un thème fort et rarement mis en scène à l'écran qui le passionne profondément. Après avoir confié au Parisien son envie de "casser les codes, faire avancer cette cause et que cela ne soit plus un sujet tabou" pour les 7,5% de personnes illettrées en France, Kendji Girac a confessé avoir lui-même été sujet à un tel problème par le passé.

"Quand j'étais plus jeune, je savais lire bien sûr mais pas assez vite pour suivre les paroles sur les prompteurs au rythme de la musique quand je chantais dans des émissions télé, a-t-il révélé. C'était assez gênant pour moi." En cause ? Son rythme de vie particulier quand il était encore enfant qui n'aurait pas facilité son apprentissage, "Je suis allé à l'école, j'étais même un bon élève mais avec les voyages (en tant que gitan), je restais jamais 10 mois dans l'année à l'école. J'ai changé énormément d'établissements et de professeurs. J'ai dû manquer un peu de suivi."

Une vraie préparation de comédien

Aussi, le tout récent papa d'une petit fille ne le cache pas, il est désormais important pour lui d'envoyer un message positif aux personnes concernées par un tel souci afin de leur faire comprendre qu'elles n'ont pas à en avoir honte et que ça n'est en rien insurmontable, "Ce n'est pas grave de ne pas savoir écrire ou lire, il faut juste apprendre tout doucement, s'intéresser pour améliorer son écriture." Et pour cela, il a donc pris cette nouvelle activité "très au sérieux" avec l'espoir de leur faire honneur.

Toujours auprès du Parisien, Kendji Girac a dévoilé qu'il se sentait pleinement "prêt" à devenir comédien, grâce à son expérience acquise au fil de sa carrière, "Cela fait quelques années que je me sers des caméras pour mes clips ou pour les émissions de télévision", mais également grâce au travail qu'il s'est imposé en coulisses, "Je me prépare depuis des mois en prenant des cours de comédie mais aussi de boxe pour relever ce nouveau challenge".

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée par TF1, mais avec un tournage qui devrait débuter dans les jours à venir, le téléfilm ne devrait pas être prêt avant la fin 2022, début de l'année 2023.