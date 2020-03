Kanye West VS Taylor Swift : La vérité sur leur clash (enfin) révélée, Twitter termine le rappeur

#KanyeWestIsOverParty. Si vous avez fait un tour sur Twitter ce samedi 21 mars 2020, vous avez certainement vu ce hashtag en Trending Topic. Depuis ce matin, les internautes s'attaquent violemment à Kanye West . En cause, un enregistrement compromettant qui relance le clash du rappeur avec Taylor Swift. Souvenez-vous il y a 4 ans, Kim Kardashian dévoilait un enregistrement d'une discussion entre son mari et l'interprète de Bad Blood, prouvant que cette dernière était partante pour le morceau "Famous" et a menti en niant avoir été mise au courant des paroles exactes.

La vérité sur le clash Kanye West VS Taylor Swift révélée

Sauf que ce l'intégralité de cet enregistrement vient d'être dévoilé et vient changer la donne. Non seulement l'interprète de "Look What You Made Me Do" dit à Yeezus qu'elle préfère réfléchir et écouter la chanson avant de donner son accord, mais les paroles partagées par le rappeur ne sont pas celles que l'on retrouve dans le single ! Bref, Tay-Tay n'a donc jamais menti et a été manipulée par Kanye West.

#KanyeWestIsOverParty

Forcément, les internautes se sont acharnés sur le rappeur avec le hashtag #KanyeWestIsOverParty, alors que l'ex de Calvin Harris est victime d'insultes et de menaces de mort depuis des années à cause de ce clash. On comprend mieux pourquoi elle a refusé la main qu'il lui tendait par la suite... Reste à voir si les parents de Saint, North, Chicago et Psalm vont s'excuser auprès de Taylor Swift...