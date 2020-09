Kaaris règle (encore) ses comptes avec Booba dans "Réussite" : B2O l'insulte

"Pour un frère il s'fait passer"

Ce n'est toujours pas le grand amour entre Booba et Kaaris et ça risque de ne pas l'être de sitôt notamment avec la sortie de "2.7.0", le nouvel album du rappeur de Sevran, dans lequel il met les choses au clair sur son histoire avec B2O dans le son Réussite. Le morceau est d'ailleurs considéré comme un "chef d'oeuvre" par ses fans et jugé comme le titre le plus sincère et poignant de sa carrière car, en plus de parler de Booba sans insulte, Kaaris retrace son parcours et les difficultés qu'il a enduré.

Cependant, il a pris soin de ne pas citer le Duc de Boulogne, mais tout le monde a compris qu'il le pointait du doigt avec ces paroles : "Pour un frère il s'fait passer / C'est un loup dans la bergerie / On va au sport, ensemble / On va prier, ensemble / Cheval de Troie, la jalousie le brûle comme de l'encens / Il s'organise pour que je clashe des mecs que j'connais pas / Aller tous vous faire enc*ler / C'est vous qui m'connaissez pas / 'On t'a donné d'la ce-for' / 'Si tu dis non, pour toi c'est mort'."