Kaamelott - Premier Volet : Arthur, Perceval, Karadoc... nouvelles images du film dévoilées

Kaamelott : Premier volet, le premier film adapté de la série de M6, devait initialement sortir cet automne au cinéma. Malheureusement, face à l'épidémie de Covid-19 toujours aussi forte et le confinement imposé par le gouvernement, Alexandre Astier et son équipe ont préféré décaler sa sortie en 2021. Un coup dur pour les fans qui attendent la suite de cette histoire depuis déjà 11 longues années, auquel SND vient de réagir de la meilleure des façons.

Arthur de retour en forme

Afin de calmer la frustration du public et faire monter son excitation, le studio de production a eu la bonne idée de mettre en ligne de nouvelles images inédites de ce long-métrage. Un choix loin d'être anodin puisqu'il nous permet de retrouver (enfin) le roi Arthur (absent du premier teaser), une nouvelle fois incarné par Alexandre Astier. Et si ce dernier fait toujours la tronche, il semble déjà nettement plus en forme qu'au moment où la série a pris fin, ce qui est rassurant pour sa future trajectoire à l'écran. De passif, il devrait donc redevenir actif et un acteur majeur de Kaamelott !