Kaamelott - Deuxième Volet : une suite du film déjà en préparation ? Alexandre Astier se confie

Une suite loin d'être actée pour le film Kaamelott

Près de 12 ans après la diffusion du dernier épisode de la saison 6, Kaamelott a fait son grand retour sur nos écrans ce mercredi 21 juillet 2021 avec Kaamelott - Premier Volet (lire notre critique). Et comme son titre l'indique, ce film en appelle d'autres puisque Alexandre Astier a imaginé la suite de son histoire sous la forme d'une trilogie.

Toutefois, n'allez pas croire qu'un Deuxième Volet est donc déjà assuré. Auprès du Point, l'interprète d'Arthur a au contraire confessé que le destin de cette saga n'était pas totalement entre ses mains, "Si jamais ce film ne marche pas, ça sera juste le signal que les gens ne veulent plus de Kaamelott et je ne vois pas pourquoi je me forcerais à écrire [les suites]."

Il l'a ensuite ajouté, en cas d'échec au box-office, il acceptera de tourner la page de cette formidable aventure, "Ça serait la fin, c'est tout. Cela voudrait dire aussi que les gens sont contents avec le patrimoine de Kaamelott existant et qu'il faut s'arrêter là."

Alexandre Astier analysera les retours

Rassurez-vous, le concept de "succès" et "échec" semble tout de même assez vaste concernant la franchise. Alexandre Astier l'a en effet révélé, Kaamelott - Premier Volet n'aura pas besoin de battre Bienvenue chez les Ch'tis et ses 20 489 303 d'entrées pour espérer se poursuivre, "D'un point de vue purement financier, il n'y a pas besoin d'un immense succès en salle pour que je reçoive le feu vert pour le deuxième volet. Je ne peux pas vous donner un seuil d'entrées, ce n'est pas ma partie". Un soulagement pour tout le monde.

Malgré tout, l'acteur / réalisateur l'a aussitôt affirmé, même si les 200 000 préventes laissent entrevoir un vrai carton et donc une suite, il compte bien prendre le temps d'analyser les futurs chiffres afin de savoir sur quel pied danser pour préparer l'avenir, "Ça sera surtout intéressant d'interpréter ces chiffres : si le public a faim de connaître le futur de Kaamelott ou si tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on continue à exploiter l'histoire passée, un Kaamelott nostalgique qui ne correspond plus trop à ce que je suis aujourd'hui."

Une écriture à peine débutée

De fait, vous l'aurez compris, face à tant d'incertitudes il faudra se montrer patient avant de voir un possible Kaamelott - Volume 2 débarquer au cinéma. Si Alexandre Astier a promis que l'on n'aura "pas à attendre aussi longtemps que le premier" en cas de feu vert, il a néanmoins confessé ne pas avoir encore pris le temps de réellement s'atteler à l'écriture de cette suite, "J'ai écrit les grandes lignes pour ces deux volets, mais c'est très précaire, même pas à l'état de traitement".

Traduction : entre l'analyse du succès ou non de Kaamelott - Premier Volet, l'écriture de la suite + son tournage, n'espérez pas retrouver la saga au cinéma avant, au mieux, 2023.