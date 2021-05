Justin Hartley (This is Us) s'est remarié, quelques mois après son divorce avec Chrishell Stause

En novembre 2019, on apprenait que Justin Hartley se séparait de sa femme Chrishell Stause après deux ans de mariage et cinq ans d'amour. Cette dernière qui est actrice s'était confiée sur leur séparation dans la télé-réalité Selling Sunset, dispo sur Netflix. Elle avait notamment dévoilé qu'il lui aurait demandée le divorce par SMS et a laissé entendre que l'acteur qui cartonne dans This is Us l'aurait trompée avant leur séparation. Depuis le printemps 2020, Justin Hartley était recasé avec Sofia Pernas, une ancienne partenaire à qui il a donné la réplique dans Les Feux de l'Amour. Il avait officialisé leur relation sur les réseaux sociaux fin 2020.

Justin Hartley et Sofia Pernas mariés en secret ?

Une histoire d'amour sérieuse et pour cause : les deux stars se seraient mariées "récemment", quelques mois seulement après l'officialisation du divorce entre Justin Hartley et Chrishell Stause qui a été prononcé en février dernier. Selon People, l'acteur de 44 ans et la star de 31 ans se seraient bien passés la bague au doigt mais la date de leur mariage n'a pas été dévoilée.

Il faut dire que les deux amoureux avaient semé le doute à ce sujet pas plus tard que dimanche : invités à la cérémonie des MTV Movie and TV Awards (où on a aussi pu voir Chase Stokes et Madelyn Cline), Justin Hartley et Sofia Pernas ont posé pour la première fois en couple et ils portaient des bagues à l'annulaire, ce qui avait mis la puce à l'oreille de leurs fans. Au début du mois de mai déjà, il se murmurait que les deux acteurs s'étaient mariés en secret après qu'ils ont été vus avec des alliances.