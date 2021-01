Justin Hartley (This is Us) en couple : il officialise sa relation avec l'actrice Sofia Pernas

Justin Hartley officialise son couple

Rencontrer l'amour sur son lieu de travail, ça ressemble à un cliché que l'on ne voit que dans les comédies romantiques américaines, mais c'est pourtant bien réel. Et ce n'est pas Justin Hartley - l'habituelle star de la série This is Us, qui nous contredira.

Afin de célébrer l'arrivée de la nouvelle année, le comédien a en effet profité de son compte Instagram pour officialiser son couple avec Sofia Pernas après plus de 7 mois de rumeurs. Ainsi, après avoir déclaré, "Dernières minutes de 2020 ici à Los Angeles. Amène-toi 2021 ! Bonne année !", Justin Hartley a tout simplement partagé une photo de lui aux côtés de sa nouvelle compagne. Et bien entendu, une opération similaire a été effectuée dans le même temps sur le compte Insta de cette dernière. De quoi permettre au duo de débuter 2021 de la plus romantique des façons !