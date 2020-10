Justin Bieber : sa vie depuis le coronavirus, sa foi en Dieu... Il se confie dans un nouveau docu

Justin Bieber se dévoile en toute transparence

Récemment, Justin Bieber s'était confié sur ses débuts difficiles dans le clip Lonely. Le chanteur canadien parle de nouveau à coeur ouvert dans un nouveau documentaire. Après sa série docu Justin Bieber : Seasons, Justin Bieber : Next Chapter sera dispo le 30 octobre 2020 sur YouTube Originals. Dans un teaser vidéo posté sur YouTube, l'artiste se confie sur sa vie depuis la quarantaine, sa célébrité ou encore son ancien mal-être.

Après s'être perdu, Justin Bieber a avoué avoir réussi à trouver un "meilleur moi". Celui qui a récemment sorti son album "Changes" a expliqué être beaucoup mieux avec lui-même et avec les autres : "Il y a beaucoup plus de confiance dans mes relations". Et si la star de la chanson a trouvé le bonheur, c'est avant tout grâce au soutien de sa femme Hailey Baldwin Bieber et à sa foi en Dieu.

"J'aurais pu éviter beaucoup de souffrance"

En effet, Justin Bieber a détaillé que sa foi en Dieu a évolué : "Maintenant, j'ai juste de l'espoir dans ma relation avec Dieu qui n'est pas basée sur la peur, qui n'est pas basée sur mon passé. Elle est basée sur ce que je suis vraiment". "Je veux créer un contenu qui inspirera et rendra les gens heureux" a-t-il déclaré, "Les personnes vraiment sûres ajoutent de la valeur aux gens, les élèvent, les dirigent avec amour".

"J'aurais pu éviter beaucoup de souffrance. Les gens aiment les fins heureuses" a-t-il ajouté, "Il y a eu des moments où je me suis dit : 'Mec, cette douleur va-t-elle disparaître un jour ?' Je préfère m'en aller plutôt que d'être dans ce cycle".