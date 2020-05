Justin Bieber et Hailey Baldwin lancent leur show sur Facebook Watch : entrez dans leur intimité

Bienvenue chez Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber !

Entre Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber, c'est le big love. Les stars dont le 2ème mariage avait énervé certains touristes ont même décidé de partager leur vie privée avec leurs nombreux fans. En plus de quelques stories sur Facebook et Instagram où ils se montrent ultra complices, les tourtereaux ont lancé leur propre show sur Facebook Watch. Son nom ? The Biebers On Watch. Le principe ? C'est une émission de télé-réalité façon L'incroyable famille Kardashian. En tout, vous pourrez mater 12 épisodes pour voir ce qui se passe vraiment dans le quotidien des jeunes mariés.

Le chanteur canadien qui a battu un record historique aux Etats-Unis avec "Changes" se montre ainsi sous un nouveau jour. Grâce aux caméras qui ont été posées dans la maison de Toronto, où vivent Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber, et grâce aux caméras qu'ils tiennent parfois eux-mêmes à la main, les amoureux ont filmé leurs conversations, leurs soirées, leurs dates et plusieurs autres moments qu'ils passent ensemble. L'occasion de les voir en mode love mais aussi entourés de leurs familles et de leurs amis.

Un premier épisode avec un date romantique

Le premier épisode de The Biebers On Watch a été posté sur Facebook Watch ce lundi 4 mai 2020. Ce que vous pouvez y voir ? Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber y présenter leur programme inédit avant de les voir dans un bateau sur un lac. Un date très romantique durant lequel les époux ont une grande discussion sur leur mariage, leur complicité, leur relation qui a connu des hauts et des bas (dont une rupture avant qu'ils se retrouvent) ou encore comment ils ont fait pour se refaire confiance et se redonner une chance.