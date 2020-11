Justice League : la Snyder Cut finalement au cinéma ? Zack Snyder se confie

Justice League bientôt de retour

Ce mardi 17 novembre 2020, Zack Snyder a fait un petit cadeau de Noël en avance à ses fans en mettant en ligne une nouvelle bande-annonce de sa Snyder Cut (son véritable montage) du film Justice League sorti en 2017. L'occasion d'y découvrir de nombreuses images inédites, de constater que l'histoire sera différente avec la présence plus importante de certains personnages et... d'être déçu que la sortie de cette nouvelle version du film ne soit pas prévue au cinéma.

En effet, si Warner Bros a accepté de financer ce projet pharamineux (le studio a offert une enveloppe de 70 millions de dollars pour notamment aider le réalisateur à peaufiner au mieux les effets spéciaux), c'est uniquement pour le diffuser ensuite sur HBO Max, sa propre plateforme de streaming. Lancée récemment aux USA, celle-ci a urgemment besoin d'attirer de nombreux nouveaux abonnés afin d'espérer survivre face à la concurrence.

Zack Snyder rêve du cinéma

Cependant, si Zack Snyder comprend totalement cette réalité et compte en profiter un maximum pour nous proposer sa version ultime de l'histoire (il se murmure que la Snyder Cut ferait près de 4h et serait ainsi découpée en 4 épisodes), le réalisateur ne ferme pas totalement la porte à une sortie ciné. Auprès de Ping Pong Fix, il a rappelé, "J'adore les films et l'expérience du cinéma. J'en suis le premier défenseur. Donc si c'était possible, j'adorerais proposer aussi une sortie en salles de Justice League".

Bien évidemment, celui qui a donné naissance au DCEU le sait, il n'a aucun contrôle sur de telles décisions, "Ca va bien au-delà de mes compétences en ce qui concerne la distribution." Toutefois, un petit détail ne lui a pas échappé et lui permet aujourd'hui d'entretenir cet espoir : à l'inverse de Netflix, Prime Video ou Disney+, HBO Max n'est pas encore disponible partout dans le monde. Aussi, Warner Bros va forcément devoir trouver une solution pour distribuer le film dans ces pays afin d'éviter le piratage, "Du coup, dans des endroits où HBO Max n'existe pas, il pourrait y avoir une opportunité de débarquer sur quelques écrans IMAX".

Attention, rien n'est fait, il ne s'agit que d'un fantasme du réalisateur. Toutefois, on croise les doigts pour que ça se concrétise. Rendez-vous en 2021 !