Jurassic World 3 - Le Monde d'après, la bande-annonce : les dinos en liberté et ça va être fou !

A la fin de Jurassic World : Fallen Kingdom, les dinosaures ont quitté leur île pour se répandre dans le monde entier tandis que Malcolm (Jeff Goldblum) annonçait la "nouvelle ère jurassique". Promesse tenue dans Jurassic World : le Monde d'après dans lequel les dinosaures vont semer le chaos partout sur le globe.

La bande-annonce de Jurassic World 3 est arrivée !

A l'origine prévu pour 2021 mais repoussé à cause de la pandémie, Jurassic World : le Monde d'après arrivera finalement le 8 juin 2022 au cinéma. Et ça s'annonce complètement fou si on en croit la bande-annonce, à voir dans notre diaporama. Les humains vont devoir faire face à la prolifération des dinosaures et certains ne seront pas très sympas.

L'action se déroule environ 4 ans après la fin du film précédent. Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard) vont tenter de protéger Blue et son petit, une mission qui s'annonce compliquée. Dans leurs aventures, ils vont croiser des personnages connus des fans de Jurassic Park : le Dr Alan Grant et le Dr Ellie Sattler. Sam Neill et Laura Dern ont en effet repris leur rôles de la franchise originale, tout comme Jeff Goldblum qui revient dans le rôle du Dr Malcolm.

A la montagne ou dans la forêt, en pleine mer ou dans les airs, en ville ou à la campagne, nos héros vont devoir sauver leur peau face à des dinos remontés et toujours aussi dangereux. Est-ce-que c'est too much ? Oui ! Est-ce-qu'on a hâte de voir ça ? Complètement !

Jurassic World : le Monde d'après, au cinéma le 8 juin 2022.