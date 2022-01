Jung Ho-yeon (Squid Game) sur sa perte de poids après le succès de la série : "J'étais perdue"

Pour son premier rôle important devant les caméras, Jung Ho-yeon a touché le gros lot. Enfin ça, ça dépend à qui on demande. La star de Squid Game est devenue l'actrice sud-coréenne la plus suivie sur Instagram après le succès énorme de la série qui détient le record du nombre de visionnage sur Netflix en un mois. Un succès fou et inattendu qui devrait permettre à Squid Game de continuer : le créateur a affirmé que des saisons 2 et 3 sont en négociations. Mais les acteurs n'ont pas tous très bien vécu cette fin 2021 sous l'oeil du public.

L'interprète de Sae-byeok a perdu du poids à cause du succès de Squid Game

Fin 2021, les fans de Squid Game ont remarqué la perte de poids drastique de Jung Ho-yeon. L'actrice avait confié avoir perdu des kilos à cause du succès de la série. Dans un profil de Vogue qui lui est consacré, l'interprète de Sae-byeok revient sur cette période difficile et confirme une nouvelle fois qu'elle a très mal vécu sa soudaine notoriété. Résultat ? Une perte de poids de 4 kilos. "Je ne sais pas pourquoi mais je ne pouvais pas manger. J'étais perdue, tout était si chaotique. Je n'arrivais pas à y croire. Et je n'avais pas confiance" a expliqué la star de 27 ans qui a été mannequin avant d'être actrice. Aujourd'hui, l'actrice semble remonter un peu la pente. Elle a réussi à prendre enfin un peu de repos suite au tourbillon dans lequel elle s'est retrouvée avec au succès de la série.