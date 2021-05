Julie (Mariés au premier regard 2021) déçue du montage : sa mise au point sur son abandon

Alors que Mathieu et Aurélien souhaitaient se marier le même jour, leur rêve est tombé à l'eau lorsque Julie a annoncé sa décision d'abandonner Mariés au premier regard 2021 : "Je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas prête. J'ai perdu les pédales, je n'y arrive pas", a-t-elle expliqué à Mathieu dans un message vidéo. C'est donc seul que Aurélien s'est rendu à son mariage avec Marianne. Un mariage qui s'est terminé avant la fin de l'émission de M6 à cause d'une violente dispute entre les deux participants.

"Ils n'ont pas respecté ma demande envers Mathieu"

Si Mathieu a réagi au départ de Julie, la participante à Mariés au premier regard 2021, elle, est restée discrète à ce sujet jusqu'à un live Instagram avec Alain, l'ex-mari de Cécile. L'occasion pour la jeune maman de faire une mise au point sur le montage de l'épisode sur son abandon : "Je n'ai pas trop aimé comment ça a été monté. Ils n'ont pas respecté ma demande envers Mathieu parce que je n'ai pas arrêté la veille comme ils l'ont montré. Je n'ai pas trop kiffé. J'ai arrêté pour des raisons perso que je ne pourrai pas expliquer."

Julie a ensuite confié : "Le montage a montré que j'étais quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait alors alors que ce n'est pas du tout mon personnage (...) Après, ça a été bien sélectionné. Soit, c'était l'essayage de la robe, soit l'annonce aux parents. On est quand même resté chez mon père jusqu'à 2 heures du matin et on n'a rien vu." Elle n'est d'ailleurs pas la seule à être déçue par le montage de l'émission : Laura (l'ex-femme de Clément), Aurélien, Mathieu ou encore Alain l'ont eux aussi critiqué sur les réseaux sociaux et en interviews.