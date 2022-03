Jujutsu Kaisen 0 : l'avant-première à Paris gâchée par des débordements, les fans en ont marre

... mais qui énervent les fans

Or, si un moment épique/badass/émouvant peut voir sa puissance être décuplée grâce à un partage commun avec une salle en fusion, ce qui peut être particulièrement réjouissant à vivre, le fait est que depuis plusieurs mois maintenant, on assiste surtout à une exagération à outrance et à du grand n'importe quoi.

Sur Twitter, nombreux sont désormais les fans à déplorer ces comportements sans limites mais également souvent sans rapport avec ce qu'il se passe réellement durant le film : "Ces gens n'en ont rien à foutre des mangas, ce sont les mêmes qui nous crachaient dessus quand c'était "naze". Et ils diront que c'est de la merde quand la mode sera terminée", "C'est tellement pathétique. Des m*rdeux qui regardaient pas de mangas y a 3 ans viennent juste pour f*utre la m*rde", "Mais c'est terrible, j'ai l'impression qu'il y en a ils viennent juste pour crier, ils regardent même plus l'écran et ils empêchent les gens qui veulent voir le film de lire les sous titres", ou encore "Quel enfer, tu prends un billet de cinéma mais tu finis au zoo" et "Je ne suis pas contre un peu d'ambiance parce que je peux comprendre l'engouement/excitation mais là les limites sont dépassées et c'est tellement pitoyable. Le manque d'éducation de certains c'est trop".

La surenchère pour le buzz et le délire ont pris la place du plaisir partagé et il devient de plus en plus compliqué de suivre véritablement... ces films. Un comble.