Jour de la Terre : la vidéo choc de Fridays for Future, l'asso de Greta Thunberg

"Notre maison brûle" disait Jacques Chirac en 2002 pendant le sommet de la Terre. 18 ans plus tard, cette phrase est toujours tristement d'actualité. Même si de nombreux jeunes se mobilisent pour tirer le signal d'alarme, certains gouvernements restent toujours sourds aux appels des associations.

"Notre maison est en feu"

Afin d'illustrer l'état d'urgence climatique, Fridays for Future a publié ce mardi soir une vidéo choc où une maison brûle... littéralement ! On peut y voir une famille dans son quotidien au lever puis au petit déjeuner alors que l'habitation est rongée par les flammes. Mais eux, pas conscients ou ignorants le danger, font leur vie normalement. "Notre maison brûle. Réagissez" peut-on lire à la fin de la vidéo à découvrir dans notre diaporama. Une façon percutante pour l'asso de Greta Thunberg d'alerter encore une fois le grand public et pas que.

En plus de cette vidéo, Fridays of Future va organiser un grand live stream de 24 heures ce vendredi 24 avril. Des membres de l'association et des scientifiques du monde entier seront présents virtuellement pour sensibiliser jeunes et moins jeunes aux problèmes environnementaux et au dérèglement climatique. Une bonne cause à rejoindre depuis chez soi ! Plus d'infos sur le site de Fridays for Future.