Jorge Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille : "Le chauve nous fait pipi dessus", 11 tweets de supporteurs dégoûtés

Jorge Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille : "Le chauve nous fait clairement pipi dessus", 11 tweets de supporteurs dégoûtés

L'été débute mal pour L'Olympique de Marseille. Alors que les joueurs viennent d'effectuer leur rentrée et d'attaquer la préparation pour la saison prochaine en L1 et Ligue des Champions, le club vient d'annoncer la démission de Jorge Sampaoli. Et s'il se murmure déjà que Roberto De Zerbi pourrait être le prochain entraîneur, les supporteurs ont pour le moment la gueule de bois. Entre rire jaune, résignation et colère, voici les 11 tweets qui nous ont le plus fait marrer.

Tandis que les clubs de L1 commencent progressivement à faire leur rentrée en vue de la nouvelle saison qui arrive, l'Olympique de Marseille vient d'annoncer une bombe. Quelques semaines après l'avoir vu qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli - l'entraineur du club depuis février 2021, a décidé de démissionner. À lire aussi Carla Moreau et Kevin Guedj annoncent un nouveau projet : vont-ils quitter Les Marseillais ? Paga quitte Les Marseillais pour rejoindre Kevin Guedj et Carla Moreau sur C8 ? Il répond Julien Tanti prêt à quitter les Marseillais ? Il répond aux rumeurs après son départ Jorge Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille Pour quelle raison ? Dans leur communiqué, les dirigeants de l'OM se contentent de déclarer, "A la suite d'une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l'intérêt du projet de l'Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape", avant d'annoncer le début d'un "nouveau cycle qui s'inscrira dans la continuité de la politique sportive mise en place par le président Pablo Longoria depuis son arrivée." En revanche, si l'on en croit la rumeur du moment, Sampaoli n'aurait tout simplement pas été satisfait par le manque d'activité du club sur le marché des transferts. Selon L'Equipe, "l'ancien sélectionneur de l'Argentine s'est frustré en raison du début de mercato marseillais et est arrivé à la conclusion que le club n'avait pas les moyens de faire en sorte de bien figurer en C1." Des propos à prendre avec des pincettes, mais qui vont tout de même dans le sens de ce qu'a révélé le coach sur ses réseaux sociaux, "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM".

Les supporteurs en colère et dépités Dans tous les cas, le timing est plus que désolant puisque cela va totalement enrayer la préparation des Marseillais. Et si cette situation ouvre ironiquement la porte à Zinédine Zidane, icône de toute la ville, qui vient justement de refuser d'entraîner le PSG, club ennemi de l'OM, les supporteurs n'ont clairement pas le coeur à rêver aujourd'hui. Comme on peut le découvrir sur Twitter, nombreux sont les fans de Marseille à rire jaune et déplorer l'attitude de Jorge Sampaoli qui, en plus d'abandonner l'équipe au pire des moments pour un prétexte ridicule (la situation économique de l'OM n'est pas nouvelle, le mercato est encore long), trahit dans le même temps les relations et fondations mises en place avec les joueurs.

Ce qui degoute aussi c'est qu'absolument tous les joueurs kiffaient sampaoli et taient fond derrire lui

L on va ramener un plouc qui transcende personne on va retomber dans nos travers mdrr — (@LaTigravance) July 1, 2022

J'espre que vous serez aussi dur avec Sampaoli qu'avec Bielsa parce qu'il nous fait clairment pipi dessus le chauve l. — Swann Borsellino (@SwannBorsellino) July 1, 2022

Longoria qui propose Clauss et Medina Sampaoli pic.twitter.com/NjrhRqlBnp — Le candidat des anctres (@DeRivia8) July 1, 2022

Si un jour vous vous sentez fatigu, lessiv et bout de force, prenez une seconde pour penser Mandanda qui depuis 2007 a vcu 36 crises, 79 directions diffrentes, 139 coachs + en bonus une rvolution la commanderie. #Sampaoli #VenteOM — Homega (@homega_) July 1, 2022

Sampaoli qui s'amuse avec Mandanda hier et aujourd'hui en runion pour dmissionner. Ca c'est mon club.. j'en peux plus.#teamOM — Mo oM (@OMLBMO) July 1, 2022

Sampaoli y'a Longoria il lui a dit " on repart une saison avec Milik " il avait pas d'autre choix que de partir c'est insoutenable on le comprend — LinoTreize (@Lino_Treize) July 1, 2022

Imagine une seconde, l'entre des joueurs au Vlodrome sur le JUMP de Van Halen et voir cet homme venir s'assoir tranquillement sur le banc de l'OM. Juste imagine une seconde...#MercatOM #Sampaoli #TeamOM pic.twitter.com/hFixpPFzcR — MCMLXXXV (@Avec_Ceci_) July 1, 2022

Ce qu'a dit sampaoli a Longoria avant de dmissionner apres avoir vu aucune recrue au mercato pic.twitter.com/VhJDNXBxrI — made in 69 (@OL_Gassama) July 1, 2022

Sampaoli qui nous fais une bielsa... Ce club va me tuer un jour https://t.co/6vN4LjxG9T pic.twitter.com/yy7ljAkuJP — Infomfr (@INFOMFR_) July 1, 2022

Sampaoli ds que le mercato lui convient plus ... #TeamOM pic.twitter.com/Nyeyn8XxbR — Grk (@grk_972) July 1, 2022