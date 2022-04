Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'interprète d'Anthony

2. Il a fait de la danse classique et chante très bien

L'interprète d'Anthony s'est passionné pour la comédie très jeune et a tenu son premier rôle à 7 ans. Mais ce n'est pas sa seule passion : Jonathan Bailey a aussi fait de la danse classique jusqu'à ses 13 ans. Il a d'ailleurs confié à Flaunt que l'un de ses plus gros regrets était d'avoir arrêté la danse. "J'étais le seul garçon dans les 80 kilomètres alentour qui pouvait faire une arabesque (...) Grâce à ça, j'ai été repéré par le White Lodge, une école de ballet. (...) J'ai fait ça pendant un temps mais j'ai gardé le fait que je faisais de la danse secret jusqu'à mes 12 ans." a-t-il confié. Il a finalement abandonné en partie pour cacher sa sexualité (l'acteur a fait son coming out en 2018). "C'était à l'époque une façon assez facile pour que les gens parlent du fait que j'étais gay, alors que je ne le disais pas." a-t-il expliqué. Une décision qui l'a finalement beaucoup peiné.

La danse n'est pas le seul talent de Jonathan Bailey : il sait aussi très bien chanter. Il a participé à de nombreuses comédies musicales à West End et a même remporté le prix du meilleur acteur secondaire dans une comédie musicale aux Laurence Olivier Awards (équivalent de nos Molières) pour son rôle dans Company en 2019.

3. Il a eu un coup de coeur (pro) pour Simone Ashley

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, on a pu se rendre compte de l'alchimie folle entre Jonathan Bailey et Simone Ashley. Les interprètes d'Anthony et Kate ont eu un vrai coup de coeur amical et professionnel dès leur audition ensemble. "Simone est phénoménale et cette relation de travail est tellement unique. C'était évident dès le départ. (...) On était l'un en face de l'autre sur un canapé dans cette grande salle un peu stérile en pleine pandémie et pourtant, immédiatement, c'était comme si on était à la maison. (...) Je me souviens que dans la voiture alors que je rentrais chez moi, j'ai parlé à Chris Van Dusen (le créateur et showrunner de Bridgerton, ndlr) et il m'a dit : 'Tu en penses quoi ?' et j'ai juste dit : 'Oui c'est elle. C'est Kate'" a-t-il confié à Harper's Bazaar.

L'acteur aussi confié à Tatler que cette relation était l'une des relations pro les plus intenses de sa carrière. "Je réalise que je pourrais ne plus jamais ressentir ça, cette relation tellement unique, intime et complexe, cette alchimie et cette bulle magique que l'on a vécu ensemble. Pour nous deux, c'était une expérience immense" avait-il déclaré. Et ça va continuer puisque Jonathan Bailey et Simone Ashley seront de retour dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton.